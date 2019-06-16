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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Bin 700 rakımda çalışıyor!

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Bin 700 rakımda çalışıyor!

Bitlis'te 13 yıl önce başladığı atletizmde birçok başarıya imza atan Eren Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencisi milli sporcu Saffet Elkatmış, 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya hedefliyor. 


Bu yıl 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenen yarı maratonda Türkiye şampiyonu olan Saffet Elkatmış, 3-14 Temmuz'da İtalya'nın Napoli kentinde
gerçekleştirilecek 2019 Üniversite Yaz Oyunları'na katılmaya hak kazandı. 

Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı elde eden milli sporcu, 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda da altın madalya kazanmak istiyor. 

Saffet Elkatmış, kamplar dışında Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan'ın gözetiminde yüksek rakımlı yaylalarda ve kara yolunda organizasyona hazırlanıyor. 

Milli atlet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite oyunlarında Türkiye ve Bitlis'i en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. 
Çalışmalarında kendisine destek veren antrenörlerine ve üniversite hocalarına teşekkür eden Saffet Elkatmış, "Üniversite oyunlarında yarı maraton kategorisinde mücadele edeceğim. 21 kilometre mesafede ter dökeceğim. Ülkeye ve ilimize iyi bir dereceyle dönmeyi umuyorum. Kürsünün en üst basamağına çıkmayı ve bayrağımızı dalgalandırmayı umuyorum." diye konuştu. 

"Bin 700 rakımda antrenman yapıyorum" 

Sabah erkenden evden çıkarak yağmur, çamur, kar, kış demeden 5 ay boyunca seçmelere katılmak için antrenman yaptığını anlatan Saffet Elkatmış, şunları kaydetti:  "Akşam okuldan sonra da antrenman yaptım. Beş aylık çalışmanın ardından seçmelerde Türkiye şampiyonu olarak üniversite oyunlarına katılmaya hak kazandım. Şimdi üniversite oyunlarına hazırlanıyorum. Yumurtatepe köyünde yaşıyorum. Yaklaşık bin 700 rakımda antrenman yapıyorum. Zorluk derecesi üst seviye olsa da çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım oyunlarda da iyi bir derece elde ederek karşılığını alırım." 

Atletizm İl Temsilcisi ve Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatör Yardımcısı Fadıl Kara ise Saffet Elkatmış'ın Türkiye'yi yarı maratonda en güzel şekilde temsil edeceğine inandıklarını dile getirdi. 

Saffet Elkatmış'ın günde 30, haftada yaklaşık 150 kilometre yol katettiğini anlatan Kara, "Bu disiplinde devam ediyor. Hedefimiz ülkemize ve ilimize madalya kazandırmak. Saffet, kamp dışında da köyde idman yapıyor. Köy, bin 700 rakımda. Köyün dağlarında antrenmana çıkıyor. Hiç boş bırakmıyoruz. Yaylada, ovada, pistte, yolda çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. 

Milli atletin babası İsmail Elkatmış da 7'si kız 8 çocuğunun bulunduğunu belirterek, "Bir oğlum var. O da Saffet. Kendisi milli sporcu. Onunla gurur duyuyorum. Oğlum hem sabah hem de akşam 10'ar kilometre koşuyor. Şimdi de üniversite oyunlarına hazırlanıyor. İnşallah orada derece alacak. Oğluma başarı diliyorum." diye konuştu. 

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