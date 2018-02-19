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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bilgin: "Galatasaraylılar ağlıyor ama..."
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Futbol
AA
19.02.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Bilgin: "Galatasaraylılar ağlıyor ama..."

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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Kasımpaşa'nın sportif direktörü Nursal Bilgin, başarılarının gölgelenmemesi gerektiğini belirtti.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolun Spor Toto Süper Lig'e yakışır bir şekilde oynanması gerektiğini aktararak, "Dünkü maçta baktım, bütün Galatasaraylılar ağlıyor. Tünelde hakemi sıkıştırıyor, ağza alınmayacak laflar söylüyorlar ama pozisyon penaltı. Kendilerine büyük rolü veren bu insanların mutlaka mazeretleri oluyor." diye konuştu.

Beşiktaş maçında Strahil Popov'un Şenol Güneş'in tepkisi ile sarı kart gördüğünü vurgulayan Nursal Bilgin, şöyle devam etti:
"Bunların önüne geçilmesi lazım. Bugün hakemlerin eğitimleri, hem yöneticilerin hem de teknik direktörlerin çok üstünde. Neden bu kadar hakemlere saldırıyorlar, çünkü kaideleri bilmiyorlar. Antrenörlük yapıyor, kaideyi bilmiyor. Penaltı pozisyonda oyuncunun girişimi dahi sarı kart ve faul. Herhangi birşey yapması gerekmiyor. Ama antrenörler kuralı dahi bilmiyorlar."

"Adım atacak halleri yoktu"

Nursal Bilgin, Galatasaray'ın ikinci yarıda adım atacak gücünün kalmadığını belirtti.

Bilgin, kendilerinden çok daha büyük bütçeye sahip takımların, hakeme sığınmalarını anlayamadığını dile getirerek, "Yazıklar olsun. Türk futbolunun geldiği yer çok vahim. İkinci devrede rakibimiz tamamen bitti. Tolga Ciğerci, Selçuk İnan bitti. Bir tek Donk ayakta kaldı, o da bizden giden oyuncu. Onun dışındakilerin hepsi bitti. Adım atacak halleri yoktu. 2-1'den sonra her takım can haliyle saldırır, bunların bizim karşımızda yürüyecek halleri yoktu." ifadelerini kullandı.
Finansal değerlerini iki senedir küçülten tek takımın Kasımpaşa olduğunu aktaran Bilgin, bunun sonucunu almaya başladıklarını anlattı.

Başarının kendileri için bir süreç olduğunu anlatan Nursal Bilgin, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın biri bile hakeme itiraz etmiyor. 3-0 galip bir takımda bir oyuncu eğer hakeme itirazdan kırmızı veya sarı kart görürse inanın biz bu oyuncuyla yollarımızı ayırıyoruz. Dönüp kendi hallerine baksınlar. Geçen hafta 3-0 galipken Galatasaray'ın en iyi oyuncusu atıldı. Penaltı verse benim oyuncum ses çıkartamaz, çıkartırsa kulüpten atılır. İşte aynaya bakmaz, öz eleştiri yapmazsan, aynalara küsersen sonunda 'penaltı' diye ağlarsın. Nasıl penaltı değildi, senelerce futbol oynamış insanlar, Galatasaray'ı yönetiyorlar ama 'penaltı değil' diyorlar. Başarımızın gölgelenmemesi lazım. Toplu itirazlara kart var ve bunu hakemler göstermiyor. Bütün takımlar karşılaşmaları mahalle maçına çevirmişler. Kenardaki 10 kişi, bir de seyircilerini arkalarına alıyorlar herkes itiraz ediyor, böyle bir şey yok. İnsanlar gerçekten kendine bakması lazım."

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