Biletlerin tamamı satıldı ama tribünler bomboş
Güney Kore’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda biletlerin neredeyse tamamının satıldığı açıklandı. Ancak tribünlerdeki büyük boşluklar bu insanlar nerede sorusunu da beraberinde getirdi.
Yaklaşık 1 milyon bilet satıldığını açıklayan organizasyon yetkilileri tüm çabalara rağmen koltukları dolduramadı. Gönüllüleri, okul gruplarını ve organizasyonda yer almak isteyen pek çok grubu otobüslerle alana getiren organizatörler bu açığı yine de kapatamadı.
Bangkok'tan gelen bir Avustralyalı Peter Skinner, oyunların başlamasından aylar önce bilet satın almaktan pişman olduğunu söyledi. Skinner, “eşimle birlikte aylar öncesinden bilet aldık. Bir daha böyle bir şey yapmayacağız. Tribünlerin yarısı boş, çok üzücü” dedi.
Düşük katılım, kısmen Güney Kore'nin Alp sporu kültürüne sahip olmadığı gerçeğiyle açıklanırken, kış oyunlarındaki en yüksek doluluk oranına hız pateni ve artistik patinaj kategorilerinde ulaşıldı.
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