Bilardoda Türkiye şampiyonu Semih Saygıner
Semih Saygıner, 2019 Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda genel klasmanı zirvede tamamladı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 etap sonunda toplanan puanlar doğrultusunda belirlenen genel klasman şampiyonluğuna, Semih Saygıner ulaştı.
Öte yandan Türkiye'yi 2020'deki uluslararası şampiyonalarda temsil edecek milli takım oyuncuları da belirlendi.
Milli takım kadrosunda Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Mehmet Can Çapak ve Tayfun Taşdemir yer aldı.
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