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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı

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Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı

İstanbul U14B Ligi’nde gol rekoruyla şampiyon olan Okmeydanı Fetihspor’un golcüsü Bilal Ege Aydın müthiş performansıyla gelecek için umut vaat ediyor. 2006 doğumlu genç futbolcu, lisanslı futbola başlayalı daha bir yıl bile olmamasına karşın 120 gol attı.

Efkan BUCAK - Bilal Ege Aydın, Okmeydanı Fetihspor’da 15 Şubat 2019’da lisans çıkardı. 2018-2019 sezonunda yeşil beyazlıların U13 ve U14 takımlarında toplam 23 maça çıkan Ege, tam 51 gol attı. Bu sezon da şu ana kadar U14 ve U16 takımlarında oynayan genç yetenek 27 maçta 69 gole imza atarken totalde 1 yıl bile dolmadan 50 maçta 120 gole ulaştı. Ege, bu sezon daha başlamayan U15 Ligi’nde de forma giyeceği için bu rakamın artması bekleniyor.

Okmeydanı Fetihspor Altyapı Genel Koordinatörü Elmas Çavuşoğlu ve Altyapı Antrenörü Muttalip Şimşek, Bilal Ege’nin çok yetenekli bir isim olduğunu, eğer disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ederse ileride adından daha çok bahsettireceğine inandıklarını dile getirdiler. 

Bilal Ege’nin formasını giydiği Okmeydanı Fetihspor da U14 Takımı da 14 maçta 115 gol atarak şampiyon oldu.

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Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı

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