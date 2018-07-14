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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
14.07.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

Bilal Başacıkoğlu'nun gözü milli takımda

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Bilal Başacıkoğlu'nun gözü milli takımda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Hollanda ekibi Feyenoord'dan transfer ettiği Bilal Başacıkoğlu, bu sezon kendini göstererek, yeniden milli takıma çağrılmayı istediğini belirtti.

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2. etap kamp hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Başacıkoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Başacıkoğlu, Kayserispor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve Erzurum'da da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı. 

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun ilk yarısını çok iyi geçirdiğini ancak sonradan sıkıntılar yaşadığını aktaran 23 yaşındaki Başacıkoğlu, "İnşallah bu sezonu iyi geçiririz. Avrupa liglerini düşünüyoruz. Süper Lig'de ilk 6 içerisinde olmayı istiyoruz. Çok iyi bir takıma sahibiz. İyi transferler geldi. Bizim için hayırlısı olur inşallah." diye konuştu. 

İNŞALLAH MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILIRIM

Başacıkoğlu, A Milli Takım'da sürekli olarak forma şansı bulmak istediğini ve bunun için çok çalışacağını ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Feyenoord'da ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamadım. Bazen takımda oluyordum, bazen olmuyordum. Bu sezon çok oynayıp ve kendimi de göstererek inşallah milli takıma çağrılırım. Fatih Terim döneminde milli takıma çağrıldım. Teknik direktör Mircea Lucescu döneminde çağrılmadım. Kendisini çok iyi tanımıyorum ama inşallah yakın zamanda buluşuruz. Kayserispor'da iyi bir performans göstererek milli takımda forma şansı bulmak için elimden geleni yapacağım. Bu benim hedefim aslında." Gol atıp asist yapmak istediğini anlatan Başacıkoğlu, takımın forvet hattındaki Umut Bulut ve Asamoah Gyan'a çok gol attırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. 

Basacıkoğlu, Heerenveen takımında başlayan futbol kariyerinde, gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord'a transfer oldu.

Geçen sezon Feyenoord'da 26 karşılaşmada 7 gol kaydeden kanat oyuncusu Başacıkoğlu, Kayserispor'la sözleşme imzaladı.

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