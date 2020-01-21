MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı!
GeriFutbol Bilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 22:06,Son Güncelleme:/

Bilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.

Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ile Fıratcan Üzüm antrenmanda yer almadı.

- Bilal, ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Bilal Başacıkoğlu da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Çift kale maçta oynayan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra bireysel çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Denizli'ye gidecek.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Bilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle