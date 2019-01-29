Bilal Başaçıkoğlu idmanda yok
İstikbal Mobilya Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın
hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-kırmızılı oyuncular, kontrol pasa dayalı koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçı oynadı.
Sakatlığı geçen Asamoah Gyan idmanda yer alırken, ameliyat edilen Bilal Başaçıkoğlu çalışmaya katılmadı.
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