Bilal Başacıkoğlu için Beşiktaş iddiası!

Bu sezon Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından ligde istediği başlangıcı yapamayan ancak Fikret Orman’ın kulüp başkanlığını bırakması ve akabinde Ahmet Nur Çebi’nin başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, 2020’nin ilk transfer bombasını patlatmak üzere



Siyah-beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor’da kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu ile prensipte el sıkıştı. Asist Analiz'in haberine göre; 29 gün sonra açılacak ocak ayı transfer döneminde yetenekli kanat oyuncusuna imza attırmayı planlayan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, oyuncunun temsilcisiyle yapılan görüşmede tüm konularda mütabık kaldı. Beşiktaş yönetimi, ocak ayında imzaların atılması için Bilal’in Kayserispor’la olan ilişiğini kesmesini bekleyecek. Ayrıca bu transferde siyah-beyazlıların kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.

HOLLANDA ÇIKIŞLI

Hollanda Zaanstad doğumlu 24 yaşındaki milli oyuncu, profesyonel futbol kariyerine Heerenveen’de başladı. Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen’in alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkat çeken Bilal, 2013/2014 sezonunun sonunda 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Feyenoord’a transfer oldu. Feyenoord’da daha çok hamle oyuncusu olarak kullanılan Bilal Başacıkoğlu, çıktığı 103 maçta 7 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.

SAKATLIK İZİN VERMEDİ

İlk 11’de şans bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Bilal Başacıkoğlu, 2018 yazında tercihini Kayserispor’dan yana kullandı. Sarı-kırmızılıların 400 bin euro karşılığında renklerine kattığı Bilal, geldiği ilk sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla beğeni topladı ancak sezonun ortasında bel fıtığı rahatsızlığı yaşadı. Geçen sezonun devre arasında ameliyat olan orta saha oyuncusu, sonrasında sarı-kırmızılı kulüpte fazla forma şansı bulamadı ve eski formundan uzaklaştı.

A Milli Takımımıza ilk kez Fatih Terim döneminde çağrılan Bilal, daha sonra teknik direktörlüğe Mircea Lucescu’nun getirilmesiyle ay-yıldızlı formadan da uzak kaldı.

KULÜBÜNÜ UYARDI

Sezona Hikmet Karaman öncülüğünde büyük beklentilerle giren, ancak sonrasında hem Hikmet Karaman’ın, hem de kulüp başkanı Erol Bedir’in görevi bıraktığı İstikbal Mobilya Kayserispor’da futbolculara maaşların zamanında ödenmemesi, futbolcuların mutsuz olmasına neden oldu. 7 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe uyarı yazısı yollayan Bilal Başacıkoğlu, kadro dışı bırakıldı. Sarı-kırmızılılarda yeni başkan Berna Gözbaşı’nın, Bilal Başacıkoğlu’na alacaklarına karşılık bonservisini vereceği iddia edildi.

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