Bilal Başaçıkoğlu: Deniz Türüç inşallah bizde kalır

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takımda Bilal Başaçıkoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşı Deniz Türüç'ten övgüyle bahseden 24 yaşındaki hücum oyuncusu, "Deniz'in Hollanda görmüş bir stili var. Ben de Hollanda'da yetiştiğim için tarzına alışkınım. Deniz Türüç, çok iyi bir futbolcu. Topu tutan, süratli, adam eksilten, şutu çok iyi olan bir futbolcu. Her şeyden biraz var. Ben o kadar güçlü değilim. Bakalım ne olacak? İnşallah bizde kalır ama gidecekse ağabeyim olarak inşallah oynayacağı bir takıma gider. Deniz, oynamamayı kabul etmez. Savaşan bir oyuncu." diye konuştu.

"Tatil yapmadım"



Bilal Başaçıkoğlu, geride kalan sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle oynayamadığını, açığını kapatmak için tatil yapmadan çalıştığını söyledi.

Kamp döneminin oldukça yoğun geçtiğini aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Bazı sabahlar saat 07.30'da koşu yapıyoruz. Hazırlanmak çok önemli. Hocamız bizi yoruyor ama bunun faydasını sezon içinde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal, geride kalan sezonla ilgili, "Geçen sezona da çok iyi başlamıştım. Sonra bel fıtığı çıktı. Ameliyat oldum. Elhamdülillah iyi geçti ama toparlanmam uzun sürdü. Şu anda geri dönme pozisyonuna geldim. Kampa yaptığımız günde 3 antrenman benim için çok iyi. Sezonun 2. yarısında 6 ay hiç antrenman yapmamıştım. Sezon bittikten sonra da ben çalıştım ve tatil yapmadım." şeklinde görüş belirtti.

Sezona hazır olarak gireceğini vurgulayan Bilal, "Sezon başı kampı ve yaptığımız hazırlık maçları benim için çok önemli. Yavaş yavaş eski performansıma dönüyorum. Sezon başında yüzde 100 hazır olurum inşallah." ifadelerini kullandı.



"Büyük takıma büyük bir futbolcu gibi gitmek isterim"



Kayserisporlu futbolcu, büyük takımlara kendisi açısından çok iyi geçen bir sezonun ardından gitmek istediğini söyledi.

Süper Lig'le ilgili görüşlerini aktaran Bilal, "Süper Lig, zorlu ve üst düzey bir lig. Türkiye'ye gelmeden önce bana ikili mücadelenin çok olduğu söylendi. Bu beni düşündürmüştü ama çok sıkıntı yaşamadım. Bence çok güzel bir lig. Hollanda'da oyun stili değişik. Topla daha çok oynanıyor. Burada da ikili mücadele daha çok. Bu durum da benim için çok iyi. Her şeyden biraz öğrenmem lazım." diye konuştu.

Büyük takımlardaki rekabete vurgu yapan Bilal Başaçıkoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük takıma büyük bir futbolcu gibi gitmek isterim. Çok oynadığım, goller attığım, asistler yaptığım, takımıma yardım ettiğim ve iyi bir yerlere geldiğim zaman transfer olmak isterim. Böyle olursa gideceğim takımda daha çok saygı duyulur. Bence çok önemli bir şey. Beşiktaş ve Galatasaray'da çok iyi forvetler var. Kayserispor'dan gidip önceki sene de çok oynamadıysan bence çok zorlu olur. Benim tercihim, bütün sene oynamak, takıma yardım etmek, gol atıp asist yapmak, milli takıma katılmak... Bunları yaparsam gerisinin geleceğini düşünüyorum."

"İnşallah İspanya ligi nasip olur"



Bilal, kendisini İspanya ligine yakın hissettiğini belirtti. Barcelona ve Real Madrid maçlarını zevkle izlediğini anlatan Bilal, "İspanya ligini çok beğeniyorum. Barcelona'yı çok seviyorum. Oradaki forvetler, ara paslar, arkaya atılan toplar çok güzel. İzlemekten zevk alıyorum. Barcelona-Real Madrid maçlarında ön tarafta o kadar çok şey yaşanıyor ki mutlu bir şekilde maçı izliyorum. Bana uyan bir lig. İnşallah nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi oynarsam milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum"



Sarı-kırmızılı futbolcu, iyi performans göstermesi durumunda A Milli Takım'a çağrılacağını düşündüğünü söyledi.

"A Milli Takım'a çağrılmak her futbolcunun istediği bir şey." ifadelerini kullanan Bilal Başaçıkoğlu, "Bence bir oyuncu istedikten sonra her şey olabilir. Milli takımda birlikte oynadığım çok oyuncu var. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile Ümit Milli Takım'da oynadım. Fatih Terim bir kere A Milli Takım'a çağırmıştı. Bazı ağabeyleri oradan tanıyorum. Şu anda takımda birçok genç var. Bu sene iyi oynarsam milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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