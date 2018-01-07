Bifouma ve Kone, rakiplerine meydan okudu!

Özellikle de Arouna Kone ve Thievy Bifouma’nın performansları öne çıktı. Kariyerinde Sevilla, PSV Eindhoven, Everton gibi üst düzey kulüpler bulunan Kone tam 8 gol attı, 3 de asist yaptı. Osmanlıspor’dan transferin son gününde kadroya katılan Bifouma ise devreyi 5 gol, 2 asistlik performansıyla kapattı.

Osmanlıspor’dan sürpriz bir şekilde ayrılarak transferin bitmesine saatler kala Sivasspor’a imza atan Bifouma’yla o süreçten başladık konuşmaya. Mustafa Reşit Akçay döneminden sonra işlerin kendisi adına pek iyi gitmediği ifade eden başarılı oyuncu o dönem yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Osmanlıspor’dan ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. Hatta Almanya’dan iyi bir teklif aldım. Bunu kulübe ilettim. Ancak benden memnun olduklarını ve bunu kabul etmeyeceklerini söylediler. Bu da benim hoşuma gitti.

Bir hafta sonra sportif direktörümüz, kulüp bulmamı istedi, Bülent Uygun beni düşünmüyormuş. Şok olmuştum. Eşyalarımı toplamaya gittim. Ertesi gün başkan erken karar aldıklarını, fevri davrandıklarını söyleyip yola devam etmek istedi. Ancak ben çok kırılmıştım ve artık takıma faydalı olamayacağımı söyledim. Çünkü bana karşı saygı duyulmadığını hissetmiştim. Kendimi veremezdim artık.

Almanya’dan gelen teklifi de kaçırmıştım. Sivas önerisi masada olunca fazla vaktim de yoktu hemen kabul ettim. Kone, Ndinga gibi yıldızların da buraya geleceklerini biliyordum. Bu yüzden tercih yapmam zor olmadı. Geriye dönüp baktığımda iyi ki de bunu kabul etmişim. Çünkü her anlamda muhteşem bir kulüpteyim. İşler benim için gayet yolunda gidiyor.

Kone gibi bir oyuncuyla aynı takımda oynamak çok değerli. Sivasspor’da forma giymekten son derece keyif alıyorum. Hedefimiz öncelikli olarak ligde kalmaktı. Ancak iyi bir ilk yarı geçirdik. Yani bu yüzden hedefi yükseltebiliriz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızla birlikte bence bizi iyi bir ikinci yarı bekliyor.

Kendi hedefime gelince... Fransa’da oynadım, şimdi Türkiye’deyim. Önümde önemli işler yapabileceğim zamanlar var. Ben de bunu değerlendirebilmek adına Sivasspor’a en fazla katkıyı verebilmek istiyorum. Hedefim tabi ki takımımla birlikte en üst seviyelere çıkabilmek. Tüm motivasyonum Sivasspor’un üzerinde olacak.

AROUNA KONE: CENK RAHAT OYNAR!

Kone’yle sohbetimize Cenk Tosun’un rekor bir bedelle Everton’a transferiyle başladık. 35’ine merdiven dayayan Fildişili yıldız, Cenk’in, eski takımında rahatlıkla oynayabileceğini vurguladı ve ekledi: Cenk Tosun benim son derece beğendiğim bir forvet. Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye’de yaptıklarıyla bence kendisini fazlasıyla ispatladı. Everton uzun süredir onun gibi bir forvet arıyordu. Nitekim bence aradıklarını da buldular. Cenk Tosun kesinlikle Premier Lig’de forma şansı bulacaktır ve bunu da fazlasıyla değerlendirecektir. Elbette oyuncular lig değiştirdiğinde, ülke değiştirdiğinde bir alışma sürecine ihtiyaç duyarlar. Cenk de bu süreci atlattıktan sonra gollerine devam edecektir.

Sırtını kaleye çok çabuk dönebilen, iyi vuruşlara sahip bir oyuncu Cenk Tosun. Özellikle de final paslarında ve final vuruşlarında çok başarılı. Bu özellikleri onu Premier Lig’de de farklı kılabilir. Bence çok doğru bir tercih yaptı.

Kone: 'Pepe ve Maicon zorladı’

Premier Lig tabii ki Türkiye’ye göre çok farklı. Ancak açık söylemek gerekirse Süper Lig’in bu kadar zor bir lig olduğunu aklımdan geçirmiyordum. Ve her geçen gün sanki bu zorluk da biraz daha artıyor. Çok iyi stoperler var burada. Beni en çok zorlayan isim ise kuşkusuz Maicon ve Pepe oldu. En fazla onlara karşı zorlandım.

‘Kuzenim bana dedi ki...’

Sivasspor’a geliş sürecim çok kolay oldu. Önümde güzel bir teklif vardı. En büyük şansım ise kuzenim Djakaridja Kone’nin 2 yıl önce burada oynamış olmasıydı. Onunla konuştum ve bana Sivasspor’un çok iyi yönetilen bir takım olduğunu söyledi. (Fanatik)