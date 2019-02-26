Bielsa'lı Leeds'te hareketli saatler! Premier Lig'e çıkamazlarsa...
Daily Mail kaynakları, Leeds United'ın sahibi olan Andrea Radrizzani'nin ağzından, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.
Takımın teknik patronu Marcelo Bielsa'nın yıllık kazancının 3.5 milyon Sterlin'e yakın olduğu, ekibini de hesaba kattığımızda, teknik kadroya verilen yıllık maaşın yaklaşık 6 milyon Sterlin'e yaklaştığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun başında, benzer bir mali krizle boğuşan takımın sahibi Andrea Radrizzani, %12'lik hisseyi 49ers Enterprises'a satmış ve elinde %88'lik hisse kalmıştı.
Takımın kilit oyuncularıyla olan sözleşme görüşmeleri 2018/19 sezonunun sonuna bırakılmış, Radrizzani'nin sahip olduğu İngiliz yayıncı kuruluşun, İspanya La Liga yayın haklarını alamadığı için kriz içerisinde olduğu iddia edilmişti.
Bu sezon sonunda Premier Lig'e yükselemezlerse, ciddi bir maddi kaynaktan olacakları için, Andrea Radrizzani'nin belli bir hisseyi daha satacağı, belki de tamamını elden çıkarabileceği söyleniyor.
Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, 'casusluk' yaptığı iddiasıyla Frank Lampard'lı Derby ile karşı karşıya gelmiş ve Arjantinli çalıştırıcı, herkesi hayretler içerisinde bırakan itiraflarda bulunmuştu.
1 maçı eksik Leeds United (33 maç), 64 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor. Lider Norwich ise maç fazlası (34 maç) ve 2 puan farkla zirveye kurulmuş durumda.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle