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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
26.02.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Bielsa'lı Leeds'te hareketli saatler! Premier Lig'e çıkamazlarsa...

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Bielsa'lı Leeds'te hareketli saatler! Premier Lig'e çıkamazlarsa...

Daily Mail kaynakları, Leeds United'ın sahibi olan Andrea Radrizzani'nin ağzından, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

Takımın teknik patronu Marcelo Bielsa'nın yıllık kazancının 3.5 milyon Sterlin'e yakın olduğu, ekibini de hesaba kattığımızda, teknik kadroya verilen yıllık maaşın yaklaşık 6 milyon Sterlin'e yaklaştığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun başında, benzer bir mali krizle boğuşan takımın sahibi Andrea Radrizzani, %12'lik hisseyi 49ers Enterprises'a satmış ve elinde %88'lik hisse kalmıştı.

Takımın kilit oyuncularıyla olan sözleşme görüşmeleri 2018/19 sezonunun sonuna bırakılmış, Radrizzani'nin sahip olduğu İngiliz yayıncı kuruluşun, İspanya La Liga yayın haklarını alamadığı için kriz içerisinde olduğu iddia edilmişti.

Bu sezon sonunda Premier Lig'e yükselemezlerse, ciddi bir maddi kaynaktan olacakları için, Andrea Radrizzani'nin belli bir hisseyi daha satacağı, belki de tamamını elden çıkarabileceği söyleniyor.

Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, 'casusluk' yaptığı iddiasıyla Frank Lampard'lı Derby ile karşı karşıya gelmiş ve Arjantinli çalıştırıcı, herkesi hayretler içerisinde bırakan itiraflarda bulunmuştu.

1 maçı eksik Leeds United (33 maç), 64 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor. Lider Norwich ise maç fazlası (34 maç) ve 2 puan farkla zirveye kurulmuş durumda.

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