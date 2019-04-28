Bielsa'dan tarihe geçecek hareket! Takımı bilerek gol yedi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBielsa'dan tarihe geçecek hareket! Takımı bilerek gol yedi...
GeriFutbol Bielsa'dan tarihe geçecek hareket! Takımı bilerek gol yedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
28.04.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Bielsa'dan tarihe geçecek hareket! Takımı bilerek gol yedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bielsa'dan tarihe geçecek hareket! Takımı bilerek gol yedi...

İngiltere Championship'te Leeds United'ın Aston Villa'yı konuk ettiği karşılaşma, yeşil sahalarda az rastlanan bir centilmenliğe sahne oldu.

Championship'in 45. haftasında Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Leeds United ile Aston Villa karşılaştı.

Mücadelenin ikinci devresinde Leeds United, tartışmalara neden olan bir gole imza attı.

Aston Villalı Jonathan Kodjia, Liam Cooper'ın müdahalesiyle sakatlanarak orta sahada yerde kaldı. Ardından gelişen atakta 72. dakikada Mateusz Klich ile golü bulan Leeds United, 1-0 öne geçti. Aston Villalı futbolcular, sakatlığın ardından Leeds Unitedlı oyuncuların topu dışarı atmamasına tepki gösterdi.

Golden sonra iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi, sahada yaşananlar üzerine 75. dakikada Aston Villa'dan Anwar El Ghazi'ye doğrudan kırmızı kart çıkardı.

Sahadaki gerginliğin ardından ev sahibi Leeds United'ın Arjantinli teknik direktörü Marcelo Bielsa, futbolcularına bilerek gol yemeleri için talimat verdi.

Aston Villa'da Albert Adomah, oyunun yeniden başlamasıyla orta yuvarlaktan aldığı topu savunma yapmayan Leeds Unitedlı futbolcuların arasından geçerek filelere gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi. Bu arada Bielsa'nın kararına tepki gösteren Leeds United'ın savunma oyuncusu Pontus Jansson, pozisyon sırasında topa müdahale etmek istedi.

Adomah'ın golünden sonra bu kez Aston Villalı oyuncular ile Jansson arasında gerginlik çıktı.

Karşılaşmanın 1-1 berabere tamamlanması ve Leeds United'ın puan kaybetmesiyle 88 puanlı Sheffield United, bitime bir hafta kala Premier Lig'e doğrudan yükselme hakkı kazanan ikinci takım oldu. Daha önce Norwich City, Premier Lig'e çıkmayı garantilemişti.

Ligde 83 puanla 3. sırada yer alan Leeds United ve 76 puanla 5. basamakta bulunan Aston Villa, Premier Lig'e çıkacak son takım olabilmek için play-off maçlarında mücadele edecek. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Bielsadan tarihe geçecek hareket Takımı bilerek gol yedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Bielsa'dan tarihe geçecek hareket! Takımı bilerek gol yedi...

Menemen Belediyespor tarih yazdı! Şampiyon...

Fenerbahçe, Daçka'yı 15 sayı farkla geçti!

Arkas Spor, seriyi 2-1'e getirdi