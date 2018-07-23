Bicakcic’de sona doğru
Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Vahid Amiri ve Seyedmajid Hosseini'yi kadrosuna katan Fırtına, Boşnak stoper Ermin Bicakcic'i transfer etmek üzere.
Kadrosuna en az 2 stoper katmayı planlayan ve bu doğrultuda ilk hamlesine Hosseini ile yapan Bordo-Mavililer, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Fırtına’nın, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim’da görev yapan Ermin Bicakcic transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.
Boşnak futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Trabzonspor, Alman temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde de önemli mesafe kat etti.
Transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor. (Fanatik)
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