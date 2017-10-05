Bıçak altına mı yatacak? O da RVP gibi...

Fenerbahçe'de ne yaparsa yapsın bir türlü kilo veremeyen Ozan Tufan'ın sorunu ortaya çıktı... genç oyuncunun tiroid hormonlarında sorun olduğu ve vücutta normal değerine göre azaldığı için kilo verse bile hemen aldığı ortaya çıktı.

Vücudunun serbest su atılımı bozulan, yani böbrekleri suyu yeterince süzemeyen oyuncunun, hipotiroidinin de metabolizmayı yavaşlattığı bildirildi. Bu yüzden de yapılan diyetlere yanıt alamadığı ve kilo vermede zorlandığı bildirildi.

AMELİYAT OLMAK ZORUNDA

Transfer edildiği gün kulaklarından gözlerine kadar bakılan Roberto Soldado, geçen yılı 139 gün sakat geçirmesine rağmen travmatologa götürülmemişti… bu durum “van Persie sakat alındı” diye Aziz Yıldırım’ın sözlerinden bir kaç gün sonraya rastlamıştı.

Gelinen süreçte Soldado’nun sakatlığın ağır idman yapmasına engel olduğu ve sürekli olarak arka ve ön adalesinde ağrı hissettiği, 90 dakika çıkarabilmesi için yeni bir operasyon daha geçirmesi gerektiği bilgisini ortaya çıkardı. (Fotospor)