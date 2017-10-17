Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Voleybol>Beylikdüzü Voleybol ihtisas lige yeni sponsorla başladı

Beylikdüzü Voleybol ihtisas lige yeni sponsorla başladı

Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımı 2017-2018 sezonunda ‘’Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ‘’ olarak müsabakalara katılacak.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Kameroğlu İnşaat’ın yeni projesi, Kameroğlu Metrohome ‘un satış ofisinde düzenlenen törende  Yönetim Kurulu BaşkanıAdem Kameroğlu ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas Başkanı Gökhan Tankaş’ın imzaladıkları protokolle basına duyuruldu. Voleybol takımı oyuncuları, yönetim ve teknik ekip kadrosu  da imza töreninde yer aldı.

Tören sırasında Kameroğlu Metrohome Projesine ziyarette bulunan Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, spora verilen önemin bir ülkeye değer kattığını ve bu güzel tesadüfle böyle bir başlangıca iştirak etmenin mutluluk verici olduğunu belirttiler.

Adem Kameroğlu imza sonrası ülkemiz ve gençler için sporun önemine değinerek. Sporu desteklemekten ve böyle bir sponsorluk içerisinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve her zaman bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer alabileceklerini belirtti.

Kulüp başkanı yaptığı konuşmada; “Geçen sene başlayan işbirliği sonucunda1.ligte şampiyon olarak Sultanlar Ligine çıkmamız da maddi manevi desteklerini esirgemeyen Kameroğlu İnşaat ailesi, bu senede Sultanlar Ligi’nde isim sponsoru olarak  desteğini devam ettiriyor. Bu nedenle başta Adem Kameroğlu olmak üzere, Kameroğlu Ailesine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarım.

Bu işbirliğinin Beylikdüzü’nü ve Türk voleybolunu yukarılara taşıyacağından eminim.” dedi.

﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL