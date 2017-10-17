Kameroğlu İnşaat’ın yeni projesi, Kameroğlu Metrohome ‘un satış ofisinde düzenlenen törende Yönetim Kurulu BaşkanıAdem Kameroğlu ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas Başkanı Gökhan Tankaş’ın imzaladıkları protokolle basına duyuruldu. Voleybol takımı oyuncuları, yönetim ve teknik ekip kadrosu da imza töreninde yer aldı.

Tören sırasında Kameroğlu Metrohome Projesine ziyarette bulunan Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, spora verilen önemin bir ülkeye değer kattığını ve bu güzel tesadüfle böyle bir başlangıca iştirak etmenin mutluluk verici olduğunu belirttiler.

Adem Kameroğlu imza sonrası ülkemiz ve gençler için sporun önemine değinerek. Sporu desteklemekten ve böyle bir sponsorluk içerisinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve her zaman bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer alabileceklerini belirtti.

Kulüp başkanı yaptığı konuşmada; “Geçen sene başlayan işbirliği sonucunda1.ligte şampiyon olarak Sultanlar Ligine çıkmamız da maddi manevi desteklerini esirgemeyen Kameroğlu İnşaat ailesi, bu senede Sultanlar Ligi’nde isim sponsoru olarak desteğini devam ettiriyor. Bu nedenle başta Adem Kameroğlu olmak üzere, Kameroğlu Ailesine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarım.

Bu işbirliğinin Beylikdüzü’nü ve Türk voleybolunu yukarılara taşıyacağından eminim.” dedi.