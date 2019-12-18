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Futbol
18.12.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3-0 Slavia EU Bratislava

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Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3-0 Slavia EU Bratislava

Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Brtislava'yı 3-0 yendi.İlk maçı 3-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, altın sette rakibine 15-8 üstünlük kurdu ve turu geçen taraf oldu.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

Slavia EU Bratislava: Templeton, Sepelova, Kormendyova, Doluda, Jelinkova, Buford (Magdinova, Palkovicova, Erteltova)

Setler: 25-21, 25-20, 25-23

Süre: 87 dakika (24, 24, 26, 13)

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