Beykoz Belediyespor’da yeni başkanını seçti

Yapılan seçim sonucunda Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Salim Öztürk başkan olarak seçildi.

Öztürk kongrede yaptığı konuşmasında “ Beykoz Belediyesi spor kulübü olarak çok önemli hedeflerimiz var öncelikle kurumsallaşma yolunda çalışmalarımızı yaptık, çok başarılı bir hentbol takımımız var hedefimiz bu takımın kalıcı olması , hentbol branşının Beykoz ile özdeşleşmesi, özellikle altyapılarda çok önemli çalışmalar yapıp önümüzdeki dönemlerde kendi altyapımızdan yetiştireceğimiz oyuncular ile A takımımızı desteklemek ve milli takımlara oyuncu vermek istiyoruz. Diğer branşlar da özellikle altyapılarda çok ciddi çalışmalar yapıp Beykoz ilçemize ve Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.