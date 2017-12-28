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Beykoz Belediyespor’da yeni başkanını seçti

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor kulübü olağanüstü kongrede yeni başkanını seçti.

Hürriyet Haber
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Yapılan seçim sonucunda Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de  yürüten Salim Öztürk başkan olarak seçildi.

Öztürk kongrede yaptığı konuşmasında “ Beykoz Belediyesi spor kulübü olarak çok önemli hedeflerimiz var öncelikle kurumsallaşma yolunda çalışmalarımızı yaptık, çok başarılı bir hentbol takımımız var hedefimiz bu takımın kalıcı olması , hentbol branşının Beykoz ile özdeşleşmesi, özellikle altyapılarda çok önemli çalışmalar yapıp önümüzdeki dönemlerde kendi altyapımızdan yetiştireceğimiz oyuncular ile A takımımızı desteklemek ve milli takımlara oyuncu vermek istiyoruz. Diğer branşlar da özellikle altyapılarda çok ciddi çalışmalar yapıp Beykoz ilçemize ve Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Beykoz Belediyespor’da yeni başkanını seçti

 

Beykoz Belediyespor

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