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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
30.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Beykent Üniversitesi potada Avrupa 2.'si

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Beykent Üniversitesi potada Avrupa 2.'si

Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Üniversiteler Arası Basketbol Şampiyonasında ikinci oldu.

Bu yıl Polonya’da düzenlenen şampiyonanın finalinde İtalyan rakibi University of Bologna ile karşılaşan Beykentliler, geçtiğimiz yıl elde ettiği Avrupa İkinciliği başarısını tekrar etti.

Gruplardan başarıyla çıktı

Şampiyonada ülkemizi gururla temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ilk maçında Fransız temsilcisi University of Rouen’le karşılaştı.

Karşılaşmadan 64-75’lik skorla mağlup ayrılan Beyler, gruptaki ikinci maçında Polonya ekibi Gdansk Uniersity of Technology’i 100-58 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

Beyler, gruptaki son rakibi University of Wuzburg’u da 86-58 gibi yine farklı bir skorla yenerek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek final ve yarı finali de rahat geçti

Çeyrek finalde 91-78’lik skorla İsrail temsilcisi College of Management’ı eleyen Beyler, yarı finalde ise Litvanyalı rakibi Vytaustas Magnus University’i 84-73’lük skorla mağlup etti.

Finalde rakip değişmedi

Beyler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi finalde İtalyan temsilcisi University of Bologna ile karşılaştı.

Son periyoda kadar önde götürdü

Finalde ilk periyodu 27-23’lük skorla önde kapatarak maça hızlı başlayan Beyler, ilk yarının sonunda farkın 44-43’e düşmesini engelleyemedi. Üçüncü periyotta da hızlı bir başlangıç yapan Beyler, farkı 58-63’lük skorla korumaya devam ederken, son periyotta rakibinin gerisinde kaldı.

Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, son düdük çaldığında 90-78’lik skorla rakibinin gerisinde kalarak, Avrupa Şampiyonasında İkincilik elde etti.

Turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülen Valerio Cucci 27 sayıyla final maçının en skorer ismi olurken, maçın en skorer ikinci ismi ise, 24 sayıyla Beykent’ten Gani Erdi Gülaslan oldu.

Beykentli iki oyuncu, en değerli ilk beşe girdi

Beykent’in yıldız isimleri İsmail Cem Ulusoy ve Tayfun Erülkü ise, turnuvanın en iyi ilk beşine seçildi.

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Beykent Üniversitesi potada Avrupa 2.si

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