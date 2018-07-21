Beykent Üniversitesi filede tarih yazdı!
Portekiz’de düzenlenen Avrupa Üniversiteler arası Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Beykent Üniversitesi namağlup şampiyon oldu.
Grupta Portekiz, İtalya ve Norveç ekiplerini yendikten sonra çeyrek finalde Finlandiya, yarı finalde Sırbistan temsilcisini geçen Beykent, finalde Fransa’nın Toulouse Üniversitesi’ni mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Temsilcimiz tüm maçlarını 3-0 kazandı.
Beykent Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Halil İbrahim Duru “Genç Milli Takım’da yer alan as oyuncularımız Adis ve Burak’dan yoksun olarak şampiyon olmayı başardık” dedi.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda voleybolda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Portekiz’de yapılan Avrupa Üniversite Oyunları'nda voleybolda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı’nı yürekten kutluyorum. Birbirinden güçlü rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı’na ülkemize yaşattığı büyük gururdan dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”
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