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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
06.08.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Beykent, Avrupa'da üst üste 2. kez şampiyon

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Beykent, Avrupa'da üst üste 2. kez şampiyon

Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonasında üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu.

Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.
Gruplarda üçte üçe yaptı

İki yıldır, Avrupa’da ülkemizi gururla temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Hırvat temsilcisi University of Josip Juraj ile karşılaştı. Filenin Beyleri, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederken. gruptaki diğer iki karşılaşmada da Portekizli University of Minho ve İsrailli Ruppin A. Center’ı da 3-0’lık skora mağlup ederek, C Grubunda üçte üç yaptı.

Çeyrek final ve yarı finalde zorlanmadı

Lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren Filenin Beyleri, çeyrek finalde ise, turnuvanın ev sahibi Polonya temsilcisi Lodz University of Technology ile karşılaştı. Rakibini 3-0’lık net skorla mağlup eden Beykentliler, yarı finalde ise Moldova ekibi Moldova State University’i 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

Finalde yine mağlup etti

Finalde ise, gruplarda 3-1’lik skorla mağlup ettiği Hırvat ekibi University of Josip Juraj ile karşılaşan Filenin Beyleri, rakibini bu defa da 3-0’lık skorla mağlup ederek, şampiyon olma başarısını gösterdi.

2 yıldır namağlup şampiyon

Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.

 

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