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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.05.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Beyin kanaması geçiren Ferguson'ın tedavisi devam ediyor

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Beyin kanaması geçiren Ferguson'ın tedavisi devam ediyor

Manchester United'ın efsane İskoç teknik direktörü Alex Ferguson, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir süre daha yoğun bakımda tutulacak.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 5 Mayıs'ta evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı Salford Royal Hastanesi'nde acil şekilde ameliyata alınan "Sir" unvanlı Ferguson'ın iyileşme sürecini tamamlayabilmesi için bir süre daha yoğun bakımda tutulacağı belirtildi.

Haberlerde, 76 yaşındaki Ferguson'ın operasyonunun başarılı geçtiği ve ameliyat sonrası sürecin de çok iyi devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Premier Lig takımlarının teknik direktörleri başta olmak üzere futbol dünyasından birçok isim, İngiltere basınına yaptıkları açıklamalarla Ferguson için destek mesajları göndermeye devam etti.

Arsenal'ın Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, Manchester United'ın başındayken yıllarca rekabet ettikleri Ferguson'ın durumuna ilişkin, "Geçen hafta sahada onunla birlikteydik. Çok harika ve mutlu görünüyordu ama hayatta her an her şey olabiliyor. Çok güçlü ve pozitif bir insan. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Josep Guardiola, "İki hafta önce onunla akşam yemeğinde buluşmuştuk. Umarım kısa zamanda iyileşir. Tüm iyi dileklerimiz eşi Cathy ve Manchester United camiasıyla." yorumunu yaptı.

Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, "Çok üzgünüm. Onu ve eşini tanıma fırsatı buldum. Gerçekten özel bir insan. Zor bir durum. Hızlı bir şekilde iyileşmesini ve en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool'un Alman teknik adamı Jurgen Klopp ise haberi duyduğunda inanamadığını ifade ederek, "Dualarım onunla. Ailesi ve kendisi için en iyi dileklerimi iletiyorum. Eski sağlıklı haline yeniden kavuşacağına inanıyorum. Onu tekrar görmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ferguson'ın Manchester United'da genç yaşta forma şansı vererek futbol dünyasına kazandırdığı isimlerden Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs ise "Tüm dualarım onun için. Umarım bir an önce iyileşir. Kariyerim boyunca saha içi ve dışında üzerimde en fazla emeği olan insandır. Operasyonunun başarılı geçtiğini biliyorum. O bir savaşçı. Bu yüzden de iyileşeceğine dair inancım tam." diye konuştu.



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