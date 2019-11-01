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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.11.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Beyaz Show'da Kaan Ayhan coşkusu

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Beyaz Show'da Kaan Ayhan coşkusu

Milli futbolcu Kaan Ayhan, katıldığı bir şov programında, "Tüm taraftarların desteği ile bu başarıları elde ediyoruz, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacağımızı düşünüyorum. İyi bir takım olduk, aile gibi bir ortamımız var” dedi.

Almanya’nın Essen şehrinde Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show gösterisinde sahneye davet edilen Milli oyuncu Kaan Ayhan, uzun süre seyircilerden alkış aldı.

KAAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show dün akşam Almanya'nın Essen şehrinde bulunan ünlü salon Grugahalle'de gerçekleştirildi.

Programda ​Beyazıt Öztürk, Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan'ı sahneye davet etti. Sahnede milli futbolcu Kaan Ayhan'a övgü dolu sözler söyleyen Öztürk, yıldız oyuncu Kaan Ayhan'ın Fransa maçlarında attığı iki golün görüntüsünü dev ekrandan seyirciye izletti.

Beyazıt Öztürk sahnede, “Kaan Ayhan, Almanya'da yetişmiş, milli formayı başarıyla taşıyan bir futbolcumuz. Özellikle Fransa'ya iki maçta attığı gollerle bizlere büyük gurur yaşattı” sözleriyle milli futbolcuya övgülerde bulundu. O esnada da salonda bulunan seyirciler milli futbolcuya alkışlarla cevap verdi.

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AYHAN: ŞAMPİYONAYA KATILACAĞIZ

Milli Takım olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacaklarını ifade eden Kaan Ayhan, “Sizlerin ve tüm taraftarların desteği ile bu başarıları elde ediyoruz, aynı karalılıkla yolumuza devam edeceğiz. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacağımızı düşünüyorum. İyi bir takım olduk, aile gibi bir ortamımız var“ diye konuştu.

Kaan Ayhan, Beyazıt Öztürk'e Andorra maçında giydiği formayı hediye ederken, milli oyuncu Öztürk'ün isteği üzerine imzaladığı bir topu da salonda bulunan seyircilere hediye olarak verdi.

Beyazıt Öztürk, Kaan Ayhan'ın hediye ettiği forma ile ilgili olarak ise, "Bu benim için çok değerli bir forma" ifadelerini kullandı.

Beyaz Showda Kaan Ayhan coşkusu

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