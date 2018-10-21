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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.10.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Beto kurtardı, Göz Göz Kartal'a acımadı

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Beto kurtardı, Göz Göz Kartal'a acımadı

Deplasmanda oynadığı son üç maçta üstünlük sağlayamayan Beşiktaş, bugün Göztepe ekibinin konuğu oldu. Maçın 18. dakikasında VAR'a bakan hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un penaltısını Göztepe kalecisi Beto çıkardı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 51. dakikada Göztepe Jerome'un attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. 54. dakikada Göztepe'nin attığı 2. gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 60. dakikada Reis'in attığı golle Göztepe, Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti. 83. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in attığı gol ofsayt kararıyla iptal edildi. Göztepe'de kaleci Beto 84. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Göktuğ Bakırbaş'a bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca İzmir ekibi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

4'üncü dakikada soldan Borges’in ortaladığı topa ceza alanı içinde Jerome ve Titi kafayı vuramadı. İlk tehlikeli atak sonuçsuz kaldı.
16'ncı dakikada Caner’in kullandığı serbest vuruşta top Göztepe savunmasından dışarı çıktı. Ancak yapılan uyarının ardından Hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu tekrar izleyen Aydınus, Reis’in topa elle müdahale ettiğine kanaat getirip penaltı STAT: Bornova
19'uncu dakikada Oğuzhan’ın kullandığı penaltı atışını kaleci Beto köşeden çıkardı.
26'ncı dakikada Yasin’in pasında sol çizgiden topla buluşan Berkan ortasını yaptı. Ön direkteki Halil'in kafa vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.
44'üncü dakikada Berkan’ın soldan ortaladığı topa Jerome’dan önce Roko dokundu, Göztepe önemli bir fırsatı kaçırdı.
45'inci dakikada Yasin’in kullandığı köşe atışında Borges’in kafa vuruşunu Gökhan kaleye giderken çıkardı.
45+2'nci dakikada Babel’in pasında topla buluşan Love rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Love’ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
51'inci dakikada Göztepe golü buldu. Halil’in pasında Castro sağ kanattan ortaladı. Topu iyi takip eden Jerome kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.
60'ıncı dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkardı. Berkan’ın kullandığı frikikte altıpas üzerinden uçarak kafayı vuran Reis ağları sarstı: 2-0.
69'uncu dakikada Caner’in soldan kullandığı kornerde Roco kafayı vurdu ancak top farklı bir şekilde üstten auta gitti.
73'üncü dakikada Göztepe 3'üncü gole çok yaklaştı. Castro’nun ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.
75'inci dakikada Yasin’in kullandığı köşe atışında Poko kafayı vurdu, top az farkla üstten oyun alanını terk etti.
90+4'üncü dakikada Jerome’un sağdan çevirdiği topa Yasin kale dibinde dokunamadı.

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)
GÖZTEPE: Beto (xxxx) (Dk. 84 Göktuğ) - Gassama (xxx), Reis (xxx) (Dk. 66 Kadu xx), Titi (xx), Berkan (xxx), Poko (xx), Borges (xx), Castro (xxx), Yasin (xxx), Halil (xx) (Dk. 81 Tayfur), Jerome (xxx)
BEŞİKTAŞ: Karius (x) - Gökhan (xx), Medel (x), Roco (x), Caner (x), Atiba (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 61 Quaresma x), Tolgay (x) (Dk. 83 Larin) Babel (xx), Lens (xx) (Dk. 71 Mustafa x), Love (xx)
GOLLER: Dk. 51 Jerome, Dk. 60 Reis (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Reis, Dk. 90+2 Tayfur, Dk. 90+5 Gassama (Göztepe) - Dk. 40 Lens, Dk. 72 Gökhan (Beşiktaş)noktasını gösterdi. Göztepeli futbolcular karara uzun süre itiraz etti ancak sonuç değişmedi.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta son oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 farklı isim forma giydi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe karşısında son oynadıkları Atiker Konyaspor maçından farklı olarak 4 isme şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Domagoj Vida, sakatlıkları bulunan Pepe ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ricardo Quaresma ilk 11'de yer almadı. Bu isimlerin yerine Enzo Roco, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı ekipte ilk hafta hariç diğer 7 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Ricardo Quaresma, Göztepe maçında yedek soyundu. Beşiktaş'ta Enzo Roco, bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Göztepe'de 3 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.  İzmir temsilcisinde Adama Traore, Alpaslan Öztürk ve Tayfur Bingöl'ün yerine Berkan Emir, Andre Poko ve Halil Akbunar forma giydi.  Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir forma giymeyen savunma oyuncusu Kadu, bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı maçtan önce emniyet ekiplerinin İzmir şehir girişinde yaptıkları kontrolde, maça bileti olmayan yaklaşık 150 taraftarın geri gönderildiği belirtildi.

 

Beto kurtardı, Göz Göz Kartala acımadı

 

Beşiktaş rotasyon hatasına düşmemeliFutbol yorumcusu Uğur Meleke Göztepespor - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
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