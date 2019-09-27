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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.09.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Beto: "Göztepe'yi Avrupa'da temsil etmek istiyorum"

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Beto: "Göztepe'yi Avrupa'da temsil etmek istiyorum"

Göztepe'nin deneyimli file bekçisi ve kaptanı Beto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başlayamadıklarını söyleyen başarılı eldiven, galibiyetlerin sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

37 yaşındaki futbolcu, “Çok çalışmamıza rağmen lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak Konyaspor maçında çalışmalarımızın karşılığını aldık ve galip geldik. Bu galibiyetin anlam kazanması için bu hafta da kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Takımı iyi yerlere getirmek için çalışacağız"

Takıma katılan oyuncularla birlikte Göztepe’yi iyi yerlere getirmek için mücadele vereceklerini söyleyen Portekizli file bekçisi, “Önemli oyuncuları kadromuza kattık. Yeni transferlerin en kısa sürede adapte olup takıma çok iyi şeyler katacağına inanıyoruz. Sadece onlar da değil, lig uzun bir maraton, herkese ihtiyacımız olacak bu süreçte. Sadece Beto, Napoleoni, Castro değil, herkese ihtiyacımız olacak. Takımı iyi yerlere getirmek için çalışacağız” dedi.

Kupada da iddialı

Göztepe formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediğinin altını çizen Göztepe'nin kaptanı, “Rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu hep böyle olacak. Avrupa'da mücadele etmeyi hem taraftarımız hem takımımız hem de ben çok istiyorum. Takımımı Avrupa'da temsil etmeyi, takımımla Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ancak maç maç düşünmemiz lazım. Önümüzdeki müsabakalarda gerekli puanları alıp Avrupa kupalarına gidebilirsek çok mutlu oluruz. Türkiye Kupası'nda da her maçta galibiyet için sahada olup, onda da finale kadar gidip, belki kupayı alıp Göztepe'yi çok iyi yerlere getirmek istiyoruz” diye konuştu.


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