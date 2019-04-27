Beşinci zaferi, 'Şanlı Yolculuk' tişörtüyle kutladılar
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Dörtlü Finali için özel tasarlanan tişörtleri satışa sundu.
Fenerium’larda satışa çıkan tişörtlerde; daha önce Fenerbahçe’nin Dörtlü Final oynadığı şehirleri anlatan armaların yanı sıra, önceki Dörtlü Finalleri simgeleyen 4 çizgi ve bu seneki ev sahibi Vitoria kentini sembolize eden 5. çizgi yan olarak yer aldı. 59,95 TL’den satışa sunulan tişörtlerin ortasında ise, “The Glorious Journey - Şanlı Yolculuk” yazısı bulunuyor. Şu anda Ataşehir Ülker Arena’daki Fenerium’da tüm bedenleri bulunan tişörtlerin, yakında bütün Fenerium mağazalarında beden seçenekleriyle yer alacağı öğrenildi.
FENERIUM tarafından özel olarak hazırlanan sarı zeminli tişörtler, önceki akşam Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçından hemen sonra satışa çıkarıldı. Sarı lacivertli taraftarların 59,95 TL’den satılan tişörtleri çok beğendiği ve büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
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