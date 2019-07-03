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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
03.07.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan yeni teklif! Transfer... | Son dakika haberleri...

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Beşiktaş'tan yeni teklif! Transfer... | Son dakika haberleri...

Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi olan ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd ile ilgili gündem yaratan bir iddia geldi. Portekiz basını, Siyah Beyazlılar'ın Vitoria Guimaraes ile yürüttüğü görüşmelerdeki son durumu yazdı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayarak geçiren ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi hâline gelmişti. Bonservisi Vitoria Guimaraes kulübünün elinde bulunan 24 yaşındaki yıldız isimle ilgili Portekiz'den gündem yaratan bir haber geldi.

Ülkede yayım yapan Record gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın Boyd için yaptığı teklifi yükselttiğini ve transferi bitirmeye çok yakın olduğunu yazdı. Öte yandan Guimaraes'le kontratının bitmesine bir yıl kalan Boyd'un da Beşiktaş'tan gelen teklifi çok cazip bulduğu ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ifade edildi. 

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