Beşiktaş'tan Vida'ya rest!
Beşiktaş, takımın en çok kazanan ismi olan Vida ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, Hırvat stopere rest çekti.
Kemer sıkma politikası izleyen Beşiktaş yönetimi, listenin başına takımın en çok kazanan ismi Vida'yı koydu.
Bonuslarla yıllık 3.8 milyon Euro kazanan Hırvat stopere, "Ya maaşını indir, yeni sözleşme yapalım ya da senin için gelen teklifleri değerlendireceğiz" mesajı verildi.
Newcastle United'ın transferde 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Vida indirime gitmezse devre arası satılacak.
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