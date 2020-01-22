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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 00:09,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan VAR göndermesi!

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Beşiktaş'tan VAR göndermesi!

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne göndermede bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.

Siyah beyazlı kulüp, müsabakaya saatler kala resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla VAR göndermesinde bulundu.

Söz konusu paylaşımda, Demir Grup Sivasspor maçında Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonun görseline yer verildi ve "#BeşiktaşınMaçı VAR" ifadesi kullanıldı.

Beşiktaştan VAR göndermesi

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Beşiktaştan VAR göndermesi

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