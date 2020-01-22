Beşiktaş'tan VAR göndermesi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.

Siyah beyazlı kulüp, müsabakaya saatler kala resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla VAR göndermesinde bulundu.

Söz konusu paylaşımda, Demir Grup Sivasspor maçında Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonun görseline yer verildi ve "#BeşiktaşınMaçı VAR" ifadesi kullanıldı.

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