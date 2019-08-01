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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
01.08.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Vakıfbank'a transfer; Erem Atasever

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Beşiktaş'tan Vakıfbank'a transfer; Erem Atasever

VakıfBank Spor Kulübü, geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan libero Eren Atasever'i transfer etti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i kadrosuna kattı.

1986 doğumlu voleybolcu, 1.70 boyunda ve libero pozisyonunda görev yapıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i renklerine bağladı. 1.70 boyundaki libero, gelecek sezon sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Pınar'a VakıfBank'a hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

Pınar Eren Atasever'in kariyeri

12 Aralık 1986'da Mersin'de dünyaya gelen Pınar Eren Atasever, voleybola 14 yaşında Göztepe Spor Kulübü'nde başladı. Sırasıyla İller Bankası, Karşıyaka, Samsun Anakent ve Seramiksan'da forma giyen Pınar Atasever, son olarak Beşiktaş'ta oynadı. 1986 doğumlu oyuncu, Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu.

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