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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
06.06.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Burak Yılmaz'ın yanına Youssouph Badji

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Burak Yılmaz'ın yanına Youssouph Badji

Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 3.sırada bitiren Beşiktaş’ta forvet pozisyonu için hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş’ta bazı isimlerin ayrılması gündemde. Siyah-Beyazlılar sürpriz bir forveti listesine aldı.

Forvet bölgesinde Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a sahip olan Beşiktaş, Larin'i göndermek istiyor ve onun yerine gelecek vadeden ve aynı zamanda 11'de yer alabilecek bir alternatif arıyor.

Siyah beyazlılar bu çerçevede dikkâtini Polanya'da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Senegal Milli Takımı'nda ön plana çıkan Youssouph Badji'yi transfer etmeye karar verdi.

Beşiktaş'a kule forvet

Senegal ile çok başarılı bir turnuva yapan Youssouph Badji’nin tüm hakları ülkesinde Casa Sports futbol akademesinde yer alıyor; U-20 takımında oynuyor; ancak henüz 17 yaşında.

Badji finale kadar kaç gol attı?

Uzun boyu (1.92) ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan Badji, finale gelinceye kadar, Burkino Faso'ya 1, Gana'ya iki gol attı.

Beşiktaş, Casa Sports'la, oyuncunun transferi için temasa geçti. Siyah beyazlılar oyuncunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle bu operasyonda oldukça hassas davranıyor. 

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Beşiktaştan sürpriz transfer Burak Yılmazın yanına Youssouph Badji

Burak Yılmaz Beşiktaş'a böyle geri dönmüştü;

 

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