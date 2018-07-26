Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma tamam...
Beşiktaş, 25 yaşındaki Şili'li stoper Enzo Roco'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiriyor.
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar aradığı stoperi Meksika'da buldu.
Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor.
1.92 cm boyundaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Şili Milli Takımı forması da giyen Enzo Roco geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.
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