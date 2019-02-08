Beşiktaş'tan sürpriz teklif! Transferi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan sürpriz teklif! Transferi...
GeriFutbol Beşiktaş'tan sürpriz teklif! Transferi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik
08.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan sürpriz teklif! Transferi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'tan sürpriz teklif! Transferi...

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Ganalı ön libero Alhassan Wakaso için yaptığı transfer teklifini duyurdu.

Ara transfer döneminin bitmesinin üstünden henüz çok kısa bir süre geçmişken Portekiz basınından Beşiktaş ile ilgili gündem yaratan bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan O Jogo gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın Victoria Guimaraes forması giyen Alhassan Wakaso için transf

er teklifinde bulunduğunu yazdı.

Haberde Siyah Beyazlı yöneticilerin oyuncuyu yarım sezon kiralamak için Portekiz kulübüne 500 bin euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan Beşiktaş'ın Guimaraes'e yaptığı teklifte oyuncunun belli performans kriterlerini karşılaması durumunda 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.

Gazetenin haberine göre Portekiz ekibi, bu teklife çok sıcak bakmasına rağmen Siyah Beyazlılar'a olumsuz yanıt vermek zorunda kaldı.

Bunun neden olaraksa Kara Kartal'ın teklifinin aynı bölgede oynayan Guillermo Celis'in Colon'a kiralanmasının hemen akabinde gelmesi gösterildi.

Ön libero mevkiinde Wakaso dışında alternatifi kalmayan Guimaraes'in Siyah Beyazlılar'ın teklifini reddetmesinin ardından oyuncunun üç gün sonraki Porto m

açında yıldızlaştığı kaydedildi.

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 46 şüpheli hakkında çeşitli cezalar istendi
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 46 şüpheli hakkında çeşitli cezalar istendi

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Alhassan Wakaso kimdir?
7 Ocak 1982 doğumlu olan Alhassan Wakaso, ön libero mevkiinde görev yapıyor. Ganalı futbolcunun yan mevkii ise merkez orta saha.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Guimaraes ile 23 maça çıkıp 1 gol kaydetti ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Daha önce Portimonense, Rio Ave ve Lorient formaları giyen Wakaso, Guimaraes'e 2017 yazında geldi.

Sözleşmesi 2020 yazında bitecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş'tan sürpriz teklif! Transferi...

Bursalı genç tenisçiden büyük başarı

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 46 şüpheli hakkında çeşitli cezalar istendi

NBA All-Star'da takımlar seçildi