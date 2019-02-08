Beşiktaş'tan sürpriz teklif! Transferi...
Portekiz basını, Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Ganalı ön libero Alhassan Wakaso için yaptığı transfer teklifini duyurdu.
Ara transfer döneminin bitmesinin üstünden henüz çok kısa bir süre geçmişken Portekiz basınından Beşiktaş ile ilgili gündem yaratan bir iddia geldi.
Ülkede yayım yapan O Jogo gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın Victoria Guimaraes forması giyen Alhassan Wakaso için transf
er teklifinde bulunduğunu yazdı.
Haberde Siyah Beyazlı yöneticilerin oyuncuyu yarım sezon kiralamak için Portekiz kulübüne 500 bin euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü.
Öte yandan Beşiktaş'ın Guimaraes'e yaptığı teklifte oyuncunun belli performans kriterlerini karşılaması durumunda 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.
Gazetenin haberine göre Portekiz ekibi, bu teklife çok sıcak bakmasına rağmen Siyah Beyazlılar'a olumsuz yanıt vermek zorunda kaldı.
Bunun neden olaraksa Kara Kartal'ın teklifinin aynı bölgede oynayan Guillermo Celis'in Colon'a kiralanmasının hemen akabinde gelmesi gösterildi.
Ön libero mevkiinde Wakaso dışında alternatifi kalmayan Guimaraes'in Siyah Beyazlılar'ın teklifini reddetmesinin ardından oyuncunun üç gün sonraki Porto m
açında yıldızlaştığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Alhassan Wakaso kimdir?
7 Ocak 1982 doğumlu olan Alhassan Wakaso, ön libero mevkiinde görev yapıyor. Ganalı futbolcunun yan mevkii ise merkez orta saha.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon Guimaraes ile 23 maça çıkıp 1 gol kaydetti ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Daha önce Portimonense, Rio Ave ve Lorient formaları giyen Wakaso, Guimaraes'e 2017 yazında geldi.
Sözleşmesi 2020 yazında bitecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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