Beşiktaş'tan sürpriz isim! Yeni transfer...
Beşiktaş sağ bek transferi için Young Boys'tan Kevin Mbabu'ya talip oldu.
Gökhan Gönül’ün yanına bir sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Siyah beyazlı ekibin İsviçre’nin Young Boys takımında forma giyen Kevin Mbabu için teklif yaptığı iddia edildi. Daha önce Newcastle ve Rangers gibi ekiplerde forma giyen 23 yaşındaki Tanzanya asıllı oyuncu için Beşiktaş’ın rakibinin ise Monaco olduğu belirtildi. Bu sezon Young Boys takımıyla 19 maça çıkan Kevin Mbabu, 1 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.
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