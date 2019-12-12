MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL...
GeriFutbol Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
12.12.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL...

Siyah beyazlı yönetim, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu öğrenilirken, yıllık 1.5 milyon TL’ye el sıkışıldığı ifade edildi.

Beşiktaş yönetimi, göreve gelmesinin ardından mali kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sponsorluk anlaşmalarıyla geliri artırmaya çalışan siyah beyazlı yönetim, yeni bir anlaşmaya imza attı.

Ortacizgi'nin haberine göre; Beşiktaş, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Burger King’in reklamları, Vodafone Park’ta yer alan dijital reklam panoları ve LED ekranlarda dönecek.

Sponsorluk anlaşmasının 5 yıllık olduğu öğrenilirken yıllık 1,5 milyon TL’ye anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Burger King’in Beşiktaş’a özel olarak bir menüyü satışa sunacağı belirtildi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle