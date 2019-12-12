Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL...
Siyah beyazlı yönetim, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu öğrenilirken, yıllık 1.5 milyon TL’ye el sıkışıldığı ifade edildi.
Beşiktaş yönetimi, göreve gelmesinin ardından mali kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sponsorluk anlaşmalarıyla geliri artırmaya çalışan siyah beyazlı yönetim, yeni bir anlaşmaya imza attı.
Ortacizgi'nin haberine göre; Beşiktaş, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Burger King’in reklamları, Vodafone Park’ta yer alan dijital reklam panoları ve LED ekranlarda dönecek.
Sponsorluk anlaşmasının 5 yıllık olduğu öğrenilirken yıllık 1,5 milyon TL’ye anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Burger King’in Beşiktaş’a özel olarak bir menüyü satışa sunacağı belirtildi.
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