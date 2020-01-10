AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 19:48,
Beşiktaş'tan son dakika Jeremain Lens açıklaması!
Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Jeremain Lens'in durumu, çekilecek MR sonucu netleşecek.
Beşiktaş, Jeremain Lens'in sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Lens’in durumunun, 12 Ocak Pazar günü günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı bildirildi.
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