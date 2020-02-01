Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: "Herkes bunu bilsin"

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Bulunduğumuz mevcut şartla sebebiyle çok zor bir müsabaka oynadık. Maçtan önce yaptığımız konuşmada da bu maçı mutlaka kazanmamız gerektiğini söyledik. Taraftarımızın kenetlenmesi, taraftarımızın bize güvenmesi. Taraftarsız, Beşiktaş'ın olma şansı hiç yok. Kazandığımız için mutluyuz. Biraz normale döndük diyebiliriz. İlk 45 dakika iyi oynadık. 3 gün içerisinde oyunculara mentaliteyi aşılamaya çalıştık. İkinci yarı Rizespor oyuna ortak oldu. 60. dakikadan sonra oyuncularımız biraz yoruldu. Gökhan Gönül'ün attığı müthiş golle kazandık. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Bunu biliyoruz.

"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM"

İmza töreninde de inanılmaz bir ilgi vardı. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Gerçekten çok şaşırdım. Taraftarın bu kadar sevgisi olması beni heyecanlandırıyor. Kariyerimde çok maça çıktım ama bu kadar heyecanlanmadım.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Şu an çok büyük bir sorumluluğumuz var. Ben ve ekip arkadaşlarımızın bu sorumluluğu kaldıracak gücü de var. Herkes bunu bilsin. Kimsenin şüphesi olmasın. Şu an şartlarımız çok zor. Mental olarak aşağıda bir takım var. Tekrar oyuna dönmemiz lazım. Bu galibiyet önemliydi.





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