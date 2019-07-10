Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Kırık...
Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sakatlanan futbolcu Rıdvan Yılmaz hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:
Futbol Takımımızın yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde, antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Rıdvan Yılmaz‘ın sağ elmacık kemiğinde (zigomatik) kırık meydana geldi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından Rıdvan Yılmaz’ın ameliyat edilmesine karar verildi.
Rıdvan Yılmaz‘ın yerine kampa Ahmet Gülay dahil edildi.
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