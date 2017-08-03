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Beşiktaş'tan resmi Gökhan Gönül açıklaması! Taraftarı üzen haber...

Beşiktaş'a sezon öncesinde futbolculardan kötü haber gelmeye devam ediyor. Gökhan Töre ve Atınç'tan sonra bir kötü haber de Gökhan Gönül'den geldi. Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sahalardan 6 hafta uzak kalacağını açıkladı.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın ardından Gökhan Gönül'den de kötü haber geldi.

Son idmana ağrıları sebebiyle katılmayan Gökhan'ın yapılan kontrollerinde kaval kemiğinde stres kırığı görüldü. Beşiktaş Kulübü konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Başarılı oyuncumuz Gökhan Gönül'ün sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilmiştir. Bu sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr.Sarper Çetinkaya tarafından oyuncumuz ameliyat edilmiştir. Operasyonu başarılı geçen oyuncumuzun 6 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması planlanmıştır.

Beşiktaş Ailesi olarak Gökhan Gönül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Beşiktaştan resmi Gökhan Gönül açıklaması Taraftarı üzen haber...

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