Beşiktaş'tan Rafael atağı
Siyah beyazlılar, Lyon Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcuyu sezon başı kampına yetiştirmek adına temaslarını yoğunlaştırdı.
Beşiktaş Transfer Komitesi, scout ekiplerinin verdiği rapor doğrultusunda Lyon’da forma giyen sağ bek Rafael da Silva’yı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Fransız ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız için, teknik direktör Şenol Güneş’in de olumlu geri dönüş yaptığı ve bu konuda hamle onayı verdiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın transferden sorumlu asbaşkanı Umut Güner de, 27 yaşındaki Rafael da Silva’yı sezon başı kampına yetiştirmek için Olympique Lyon ile sıkı bir fikir alış verişinde bulunacaklarını dile getirdi. Umut Güner, sağ kanatta etkili bir isim olan Rafael için Lyon Kulübü’ne takas önerisinde de bulunacakları vurguladı. Öte yandan Beşiktaş’ın eski futbolcusu Demba Ba ile anlaşma zemininin oluşmadığı da öğrenildi.
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