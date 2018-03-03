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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Allardyce'dan Cenk Tosun açıklaması

Futbol
03.03.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

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Beşiktaş Kulübü, Ricardo Quaresma'nın derbide gördüğü kırmızı kartla ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar Quaresma'ya hak ettiğinden daha fazla bir cezanın futbol ortamını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Türkiye’nin en köklü kulübü Beşiktaş, FIFA ve UEFA'nın “adil oyun” kurallarına da her zaman koşulsuz desteğiyle öncü bir kulüptür.

Futbolun iyi ve güzel yanlarını ortaya çıkarmak Türk Futbol Camiasının tüm aktörlerinin görevidir.

Taraftarından basınına, kulüplerden Türkiye Futbol Federasyonu'na kadar Türk Futbolu’nun gelişmesi ancak herkesin iyiyi örnek alması ve adaletli olmasıyla sağlanabilir.

Ancak maalesef ki; Fenerbahçe ile oynadığımız ve arzu etmediğimiz gelişmelerin yaşandığı son karşılaşmanın ardından gerek PFDK’ya yapılan sevklerde, gerekse kamuoyunda yapılan yorumlarda adil olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Sahadaki futbolcular yanlış yapabilir, karşılığında cezalar verilebilir. Ancak adil olunmaz ise, birbirine benzer durumlarda farklı kararlar alınır ise bu sadece cezadan etkilenen kurumun değil, Türk Futbolu’nun zararına bir gelişmedir.

Bugün Quaresma'ya yönelik yapılan eleştirilerde haklılık payı vardır, ancak bu haklılık payı linç girişimi ile karıştırılmamalıdır.

Quaresma'ya karşı sergilenen linç halinin, arka planda Fenerbahçeli futbolcuların hatalarını gölgeleme tavrına dönüşmesi de dikkatlerden kaçmayacak kadar belirgindir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarının cezalarda orantılı ve adil olma gerçeğinden uzaklaşması halinde, futbolumuza vereceği hasarlar tarif edilemez...

Kimi kulüplerin Beşiktaşlı kimliğine sahip oldukları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik ön yargılı söylemleri ne kadar haksızlık ise, 'Beşiktaş'ı korumuyoruz, bakın ekstra cezalar veriyoruz" şeklinde anlaşılabilecek yaklaşımların da adil oyun kurallarına bağlılığı zedeleyeceği unutulmamalıdır.

Tarafsızlık algısı yaymak için cezaları normalin üzerinde vermek bir çözüm yolu değildir.

Suç var ise elbette ki ceza da vardır. Ancak abartılı cezalar adaleti zedeler, önyargıları büyütür ve başka mağduriyetler yaratır.

Mağduriyet var ise adalet mekanizması doğru işlememiş demektir.

Talisca'ya yapılan haksızlık herkesin malumudur. Caner konusu hala hafızalardadır.

Dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş (bundan sonra da bir daha görülemeyecek) bir şekilde Caner’e verilen cezadan sonra benzer ve daha ağır eylemlere aynı şekilde ceza verilmemiş olması TFF ve ilgili kurullarının kamuoyu nezdinde daha çok eleştirilmesine sebebiyet vermektedir.

Quaresma'ya olması gerekenden daha ağır bir ceza verme girişiminin, Türk Futbolu’na olumlu değil, olumsuz sonuçları olacaktır.

Futbol Ailesinin tüm paydaşlarının aklı selim davranması, iyiyi ve güzeli öne çıkartıp, adil oyun kurallarına bağlılığı sergilemesi, adaletli olması ve kötü sonuçlar verecek abartılı davranışlardan kaçınması herkesin yararınadır.

 

Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi! (ÖZET)

Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi! (ÖZET)Premier Lig'de 29. hafta maçında Everton deplasmanda Burnley'e 2-1 mağlup oldu. Maçta Everton'ın tek golünü milli futbolcu Cenk Tosun kaydetti. Burnley bu sonuçla 2018 senesinin ilk galibiyetini almış oldu. Turf Moor Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Everton'ın golünü 20. dakikada Cenk Tosun atarken, Burnley'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Barnes ve 80. dakikada Chris Wood kaydetti. Everton forması giyen Ashley Williams 86. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Burnley puanını 40'a yükseltirken, Everton 34 puanda kaldı.
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