Beşiktaş'tan parmak ısırtan istatistik

Üst üste ikinci kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne Porto deplasmanından aldığı 3-1'lik galibiyetle muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş, grup aşamasında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en başarılı takımları arasına girdi. Siyah-beyazlı ekip, son dört sezonda gruplarda oynadığı 19 karşılaşmada sadece 2 kez yenilirken, mağlubiyet yüzdesinde en iyi üçüncü takım oldu. Oynadığı 19 maçta da yenilgi yüzü görmeyen İspanyol devi Real Madrid zirvede yer alırken, ikinci sıradaki İngiliz ekibi Chelsea, 13 grup mücadelesinden sadece 1'ini kaybetti.

LİZBON VE KİEV'E...

İngiliz temsilcisi, yüzde 7.69'luk mağlubiyet oranı yakaladı. Bu değer Beşiktaş'ta ise yüzde 10.53 olarak gerçekleşti. Kara Kartal, 2 yenilgisini iki sezon önce Sporting Lizbon'dan 3-1, geçen sezon da Dinamo Kiev'den 6-0'lık skorla almıştı.