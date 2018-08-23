Beşiktaş'tan Ozan Tufan açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın menajeriyle Sırbistan'da görüşme haberlerini resmi siteden yalanladı.
İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;
Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularından Ozan Tufan'ın kulübümüze transfer olacağı yönünde basında çeşitli haberler ve iddialar yer aldığını görmekteyiz.
Spor ailesinin bir üyesi olan Mirsad Türkcan’ın daveti üzerine, Sırbistan’da Başkanımız ve YK üyelerimizin de katılımıyla dostane bir yemek yenildiği doğrudur.
Ancak yemek sırasında Ozan Tufan ile ilgili hiçbir konu gündeme gelmemiştir.
Beşiktaş’ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya bir planı bulunmamaktadır.
Kaldı ki, böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulubü ile görüşme yapmayı tercih ederdik.
Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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