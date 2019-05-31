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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
31.05.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Orhan Ak'a veto

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Beşiktaş'tan Orhan Ak'a veto

Abdullah Avcı ile Beşiktaş Yönetimi’nin yaptığı görüşmelerde, yardımcı kadrosu da gündeme geldi.

Avcı’dan 1 kişi getirmesi istenirken, Orhan Ak ismi veto yedi. Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim ile tartışan ve soyunma odasına gönderilen Orhan hoca, daha önceki yıllarda arabalı vapurda bir kaç Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiş, görüntüler o dönem sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yöneticiler Orhan Ak’ın çalışmasını istemese de, Başkan Fikret Orman’ın henüz kesin bir karar vermediği öğrenildi.

Başakşehir’den klipli veda

Dün öğlen saatlerinde Başakşehir kulüp binasında Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşen Abdullah Avcı, personelle de vedalaştı. 5 yıllık mukavelesi bulunmasına rağmen aynı zamanda yakın dostu olan Gümüşdağ ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Avcı için Başakşehir özel bir veda klibi hazırladı. Abdullah hocanın kulüpte görev aldığı dönemlerden fotoğraflar videoda yer alırken, “Yolun açık olsun hocam” başlığı ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.

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