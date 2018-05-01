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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.05.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan olaylı Fenerbahçe derbisi kararına itiraz

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Beşiktaş'tan olaylı Fenerbahçe derbisi kararına itiraz

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynanan ve yaşanan olaylar yüzünden yarıda kalan derbi maçı, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kuruluna taşıyan siyah-beyazlı kulüp, başvuruyu bugün gerçekleştirdi.

AA'da yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaptığı açıklamada, Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazı değerlendirdi.

Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen söz konusu derbi maça çıkmama kararını divan kurulunda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu vurguladı.

Tahkim Kuruluna başvurmalarına ilişkin ise siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, "Beşiktaş camiasının seçilmiş yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Maça çıkmama kararı camiamızın doğruluğuna inanarak aldığı bir karardır ancak yıllar sonra 'Niçin tahkime gidilmedi' diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bu yüzden bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Tahkim Kuruluna yapılan itiraz da bu hukuki girişimlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savunarak, "Beşiktaş'ın haklarını hukuk karşısında sonuna kadar savunacağız. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

Tahkim Kuruluna başvuru için geniş çaplı bir dilekçe hazırladıklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır."

 

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