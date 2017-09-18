Beşiktaş'tan olay paylaşım! Orman, işine son verdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında seyircisi karşısında Konyaspor'u ağırlarken, Ricardo Quaresma'nın müthiş golü Vodafone Park'ı mest etti.
66. dakikada Anderson Talisca'nın pasıyla sağ kanatta buluşan Ricardo Quaresma, iki Konyasporlu oyuncunun arasından sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli yıldız, kapatılan köşeden düzgün bir vuruşla nefis bir gol attı. Beşiktaş bu golle skoru 2-0'a getirirken sosyal medya ve Vodafone Park yıkıldı.
Ricardo Quaresma'nın golünün ardından BJK Twitter hesabı "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" paylaşımını yaptı. Beşiktaş resmi Twitter hesabı, tweeti kısa bir süre sonra kaldırdı.
İŞİNE SON VERİLDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman "Beşiktaşlılık duruşuna yakışmadığı için" sosyal medyadan bu paylaşımı yapan görevlinin işine son verdi. (Futbol Arena)
İşte o tweet: