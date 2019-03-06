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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.03.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan 'olağanüstü' karar! Guti ile...

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Beşiktaş'tan 'olağanüstü' karar! Guti ile...

Atiker Konyaspor maçında kayıp yaşanırsa Şenol Güneş’in takımı bırakacağı iddiaları var. Buna kayıtsız kalamayan Beşiktaş yönetimi Guti’ye, “Her an her şey olabilir, hoca giderse takım sana emanet, hazırlığını ona göre yap” dedi.

A Milli Takım'a 4 yıllık imza atan teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki geleceği hız kesmeden tartışılmaya devam ediyor. Hoca her seferinde sezon sonu itibariyle gideceğini söylese de A Milli Takım'la çalışmaların startını verdi. TFF de mart ayındaki maçlar için Güneş'e görevlendirme yazısı gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş'tan olası erken ayrılığında sorun yaşamak istemeyen siyah-beyazlı yönetim halen takımda antrenör olarak görev yapan Guti'ye "Göreve hazır ol" talimatını verdi.

GUTİ'YE: HER AN HER ŞEY OLABİLİR

3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan, Kayserispor maçını ise 2-2 bitiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Konyaspor karşısında da puan kaybı yaşanması halinde sezon sonunu beklemeden gideceği iddiaları ortaya atılmış durumda. Sabah'ın haberine göre; bu iddialara kayıtsız kalamayan yönetim Guti'yle görüşüp, "Her an her şey olabilir, hoca giderse takım sana emanet, hazırlığını ona göre yap" dediği belirtildi. Yönetimin büyük bölümü sezonun geri kalanında İspanyol antrenörle yola devam etme fikrinde birleşiyor.

REAL MADRİD'DE RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ

42 yaşındaki Guti, Real Madrid C takımı ile 2013-2014 sezonunda başladığı antrenörlük kariyerine, U18 ve U19 takımlarının teknik direktörlüğü ile devam etmişti. Guti, Real Madrid altyapısının çeşitli kademelerinde çıktığı 100 maçta, 76 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 mağlubiyet almıştı.

BEŞİKTAŞ'A YETERİM!

B.B. ERZURUMSPOR ile yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdilek, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta çalışacak potansiyele sahip olduğunu söyledi. TRT Spor'a konuk olan Özdilek bir soru üzerine, "Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturacak bilgi birikimine, deneyimine ve dinamizmine sahip olduğumu düşünüyorum ama bunun kararını yöneticiler verecektir. Bu konuda benim bir şey söylemem doğru olmaz" dedi. 52 yaşındaki Özdilek bugüne kadar 9 farklı kulüp takımını çalışırken milli takımda da antrenör olarak görev yaptı.

ATİBA YILLARA MEYDAN OKUYOR

BEŞIKTAŞ'IN 36 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla alkış alıyor. Siyah-beyazlı takımda 6. sezonunu geçiren ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız, 164 maçla Beşiktaş'ta en çok lig mücadelesine çıkan yabancı oyuncu durumunda. Kanadalı futbolcu bu sezon attığı 3 golle en skorer dönemini yaşıyor.

Beşiktaş U21 takımına haciz şoku
Beşiktaş U21 takımına haciz şoku!

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