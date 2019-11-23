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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.11.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Mert Hakan hamlesi! 750 bin euro...

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Beşiktaş'tan Mert Hakan hamlesi! 750 bin euro...

Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki on numara Mert Hakan Yandaş'ı ara transferde renklerine bağlamak için 750 bin Euro’yu gözden çıkardı. Yiğido ise 2017’de bedavaya aldığı oyuncu için 1 milyon Euro istiyor.

TFF 2. Lig'de Menemenspor forması giyerken, 2017'de Sivasspor'a bonservissiz giden Mert Hakan Yandaş şimdi Süper Lig'de transferin gözdesi oldu. Bu sezon Demir Grup Sivasspor forması ile sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Trabzonspor, Galatasaray ile birlikte Avrupa'dan da kulüplerin gündemine giren 25 yaşındaki Mert Hakan için Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da büyük ısrarı olduğu öğrenildi.

FARK ŞU ANDA 250 BİN EURO

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu ara transferde almak isteyen Beşiktaş yönetimi, girişimlerini sıklaştırdı. On numara mevkiinde oynayan Mert Hakan'ın da Beşiktaş'a sıcak bakmasını koz olarak kullanan siyah-beyazlılar, bu transferi 750 bin Euro'ya bitirmek istiyor. Demir Grup Sivasspor cephesi ise kapıyı 1 milyon Euro'dan açtı.

İki kulüp arasında yoğun pazarlıkların sürdüğü de ifade edildi.

Beşiktaştan Mert Hakan hamlesi 750 bin euro...

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