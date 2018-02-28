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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Son dakika: Benfica Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Futbol
İsmail ER
28.02.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Mardin'de bin öğrenciye destek

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Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları "Minik ayaklar üşümesin," kampanyasında tüm gençleri spora teşvik ettiklerini belirttiler.

Beşiktaş Dernekleri sosyal sorumluluk projelerini genişlettiler. Hollanda Beşiktaşlılar Derneği'nin başlattığı "Minik ayaklar üşümesin" Kampanyasında 1000 öğrenciye ayakkabı ve çoraptan oluşan beşiktaş paketi dağıtıldı.

Dernek Başkanı Aykut Torunoğulları yönetici Vahiddin Acıöz,Hacı Murat Aslan,Coşkun Anez,Şenay Tosun,Reyhan Öztürk ve Birol Koçak kampanya boyunca çocuklar ile tek tek ilgilenirken gelecek sezon sürpriz yapacaklarını belirttiler.

MARDİN'DE KARTAL SEVİNCİ

Hollanda Beşiktaşlılar derneğimizin Ekim 2018 tarihinde başlatmış olduğu Minik ayaklar üşümesin Kampanyası 1000 öğrenci kardeşimize ayakkabı ve çoraptan oluşan Beşiktaş paketleri olarak şu okullara yardım dağıtıldı:

Mardin ilinin Mazıdağı,Derik,Ömerli ve Dargeçit ilçelerine bağlı Yukarı Konak ilkokulu,Sağmal ilkokulu,Yetkinler ilkokulu,Yağmur ilkokulu,Şenyuva ilkokulu,Mimar Sinan ilkokulu,Kocakent ilkokulu,Karalanı Ortaokulu,Etibakır ilkokulu,Ç.Y Haldun Darbaz ilkokulu,Cumhuriyet ilkokulu,Kemerli ilkokulu,Ovacık ilkokulu,Şeyhhabibi ilkokulu,Kızlar ilkokulu,Otluk ilkokulu,Yazıcık ilkokulu,Karataş ilkokulu,Taşıt ilkokulu,Namık Kemal ilkokulu,Alıçlı ilkokulu,Anıttepe ilkokulu,Atatürk ilkokulu,Kayadere ilkokulu,Fıstıklı ilkokulu,Göllü ilkokulu,Kayaüstü ilkokulu,İkipınar ilkokulu,Kaynakkaya ilkokulu,Kocakuyu ilkokulu,Mehmetçik ilk-Orta okulu,Salihköy ilkokulu,Çınaraltı Şöfs ilkokulu,Yaylatepe İpekyol ilkokulu,Tekkuyu ilkokulu,Karabayır ilkokulu,Klavuz ilkokulu,Suçatı ilkokulu,Temelli ilkokulu,Ilısu ilkokulu,Altınoluk ilkokulu ve Yoncalı ilk okulları.

TORUNOĞULLARI'DAN TEŞEKKÜR

Hollanda Beşiktaş’lılar derneği başkanı Aykut Torunoğulları ve yönetim kurulu üyeleri Vahiddin Acıöz,Hacı Murat Aslan,Coşkun Anez,Şenay Tosun,Reyhan Öztürk ve Birol Koçak tarafından dağıtıldı. Ayrıca Mardin'de desteğini baştan sona sürdüren Mardin Milli Eğitim İl müdürü Yakup Sarı’ya ve Şube Müdürü Tekin Oruç’a teşekkür plaketi verildi

 

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