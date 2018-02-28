Beşiktaş'tan Mardin'de bin öğrenciye destek
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları "Minik ayaklar üşümesin," kampanyasında tüm gençleri spora teşvik ettiklerini belirttiler.
Beşiktaş Dernekleri sosyal sorumluluk projelerini genişlettiler. Hollanda Beşiktaşlılar Derneği'nin başlattığı "Minik ayaklar üşümesin" Kampanyasında 1000 öğrenciye ayakkabı ve çoraptan oluşan beşiktaş paketi dağıtıldı.
Dernek Başkanı Aykut Torunoğulları yönetici Vahiddin Acıöz,Hacı Murat Aslan,Coşkun Anez,Şenay Tosun,Reyhan Öztürk ve Birol Koçak kampanya boyunca çocuklar ile tek tek ilgilenirken gelecek sezon sürpriz yapacaklarını belirttiler.
MARDİN'DE KARTAL SEVİNCİ
Hollanda Beşiktaşlılar derneğimizin Ekim 2018 tarihinde başlatmış olduğu Minik ayaklar üşümesin Kampanyası 1000 öğrenci kardeşimize ayakkabı ve çoraptan oluşan Beşiktaş paketleri olarak şu okullara yardım dağıtıldı:
Mardin ilinin Mazıdağı,Derik,Ömerli ve Dargeçit ilçelerine bağlı Yukarı Konak ilkokulu,Sağmal ilkokulu,Yetkinler ilkokulu,Yağmur ilkokulu,Şenyuva ilkokulu,Mimar Sinan ilkokulu,Kocakent ilkokulu,Karalanı Ortaokulu,Etibakır ilkokulu,Ç.Y Haldun Darbaz ilkokulu,Cumhuriyet ilkokulu,Kemerli ilkokulu,Ovacık ilkokulu,Şeyhhabibi ilkokulu,Kızlar ilkokulu,Otluk ilkokulu,Yazıcık ilkokulu,Karataş ilkokulu,Taşıt ilkokulu,Namık Kemal ilkokulu,Alıçlı ilkokulu,Anıttepe ilkokulu,Atatürk ilkokulu,Kayadere ilkokulu,Fıstıklı ilkokulu,Göllü ilkokulu,Kayaüstü ilkokulu,İkipınar ilkokulu,Kaynakkaya ilkokulu,Kocakuyu ilkokulu,Mehmetçik ilk-Orta okulu,Salihköy ilkokulu,Çınaraltı Şöfs ilkokulu,Yaylatepe İpekyol ilkokulu,Tekkuyu ilkokulu,Karabayır ilkokulu,Klavuz ilkokulu,Suçatı ilkokulu,Temelli ilkokulu,Ilısu ilkokulu,Altınoluk ilkokulu ve Yoncalı ilk okulları.
TORUNOĞULLARI'DAN TEŞEKKÜR
Hollanda Beşiktaş’lılar derneği başkanı Aykut Torunoğulları ve yönetim kurulu üyeleri Vahiddin Acıöz,Hacı Murat Aslan,Coşkun Anez,Şenay Tosun,Reyhan Öztürk ve Birol Koçak tarafından dağıtıldı. Ayrıca Mardin'de desteğini baştan sona sürdüren Mardin Milli Eğitim İl müdürü Yakup Sarı’ya ve Şube Müdürü Tekin Oruç’a teşekkür plaketi verildi
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