Beşiktaş'tan Maradona taktiği! Talisca için...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol Haberleri Beşiktaş'tan Maradona taktiği! Talisca için...
Futbol Beşiktaş'tan Maradona taktiği! Talisca için...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Barcelona 86 yıldır başarılamayanın peşinde

Futbol
10.02.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Maradona taktiği! Talisca için...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Talisca'nın Benfica'da olan bonservisini almak isteyen Beşiktaş, Maradona örneğinden yola çıkarak bir kampanya düşünüyor.

 

Come to Beşiktaş”, “Ne olursan ol gel” hareketinden sonra Beşiktaş yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Her geçen gün yüksek bonservisi sebebiyle takımdan ayrılacağı iddiaları artan Talisca için gerekli formül bulundu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 122Beşiktaş - Karabükspor
    3
    MS1
    1,05
    8227kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

1984 yazında Napoli’nin dünyaca ünlü yıldız Diego Armando Maradona’yı transfer etmesi örnek alındı. İtalyan ekibi Arjantinli yıldızı taraftarlarının kulübe yaptığı maddi yardımlar sayesinde transfer edebilmişti.

Beşiktaş’ın da Talisca’nın bonservisini alabilmek için 25 milyon avroluk opsiyonu ödemesi gerekiyor. İşte bu noktada görev siyah-beyazlı taraftarlara düşecek. Beşiktaş ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazalarında özel Talisca ürünleri satılacak. Fikir aşamasında olan bu projenin, siyah-beyazlıların Benfica ile yapacağı son görüşmede de sonuç alamaması halinde hayata geçmesi bekleniyor. (Türkiye)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Lucescu transferi duyurdu! 'Manchester City'e gidecek'

Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı

Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: Risk...

İşte F.Bahçe'nin peşindeki oyuncular!