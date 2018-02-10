Beşiktaş'tan Maradona taktiği! Talisca için...
Talisca'nın Benfica'da olan bonservisini almak isteyen Beşiktaş, Maradona örneğinden yola çıkarak bir kampanya düşünüyor.
Come to Beşiktaş”, “Ne olursan ol gel” hareketinden sonra Beşiktaş yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Her geçen gün yüksek bonservisi sebebiyle takımdan ayrılacağı iddiaları artan Talisca için gerekli formül bulundu.
1984 yazında Napoli’nin dünyaca ünlü yıldız Diego Armando Maradona’yı transfer etmesi örnek alındı. İtalyan ekibi Arjantinli yıldızı taraftarlarının kulübe yaptığı maddi yardımlar sayesinde transfer edebilmişti.
Beşiktaş’ın da Talisca’nın bonservisini alabilmek için 25 milyon avroluk opsiyonu ödemesi gerekiyor. İşte bu noktada görev siyah-beyazlı taraftarlara düşecek. Beşiktaş ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazalarında özel Talisca ürünleri satılacak. Fikir aşamasında olan bu projenin, siyah-beyazlıların Benfica ile yapacağı son görüşmede de sonuç alamaması halinde hayata geçmesi bekleniyor. (Türkiye)
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